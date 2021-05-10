Özel jeti hazırladı içine sürpriz koydu ama bomba yeni patladı Şeyma Subaşı'na olay hediye
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsalouissi, hediye yağmuru yaşattı. Şeyma Subaşı'na son hediyesi Anneler Günü içindi ve olay bir hediye aldı.
Şeyma Subaşı'nın tatil keyfinin yanı sıra sürpriz keyfi de sürüyor. Evleneceğini söylediği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsalouissi'yle beraber tatilden tatile koşan Subaşı, zaman zaman sevgilisinin sürprizleriyle mes oluyor.
Sevgilisiyle Türkiye'ye geldikten sonra Bali'ye giden çift, Bali'de bir yerden bir yere gidebilmek için ek sefer çıkartmış ve tüm biletleri satın almıştı. Mohammed Alsalouissi'nin bu hamlesi çok uzun süre konuşulmuştu.
Bali tatilinin ardından ise Dubai geldi. Dubai'de sıcak havanın tadını çıkaran çift, dönüşte özel jete bindi. İeyma Subaşı, tabiki bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Jetin içine güllerden bir buket de konduran Mohammed Alsalouissi'nin son hamlesi ise olay!