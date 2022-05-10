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Özel hayat itirafı geldi! 'Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım' deyip Gonca Vuslateri anlattı

Özel hayat itirafı geldi! 'Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım' deyip Gonca Vuslateri anlattı

Edip Burak Ertoğan ile yollarını 2018'de ayırma kararı alan Gonca Vuslateri, Ömür Sabuncuoğlu'ya konuştu.

Özel hayat itirafı geldi! 'Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım' deyip Gonca Vuslateri anlattı

Yeni filmi “Allah Yazdıysa Bozsun”un heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, Show Tv’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu.

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Özel hayat itirafı geldi! 'Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım' deyip Gonca Vuslateri anlattı

Vuslateri, 2015'te ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evlilikleri 3 yıl sürmüştü. Vuslateri ile Ertoğan 2018'de tek celsede boşanmıştı.

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Özel hayat itirafı geldi! 'Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım' deyip Gonca Vuslateri anlattı

Boğaza nazır başlayan sohbete kısa süren evliliğini hatırlayarak başlayan Gonca Vuslateri, “İkinci evlilik olur mu?” sorusuna, “Evlilik güzel bir şey. Neden olmasın...” yanıtını verdi.

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Özel hayat itirafı geldi! 'Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım' deyip Gonca Vuslateri anlattı

Vuslateri Evliliğin en sevmediği tarafının “boşanmak” olduğunu söyledi. 

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