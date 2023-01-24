Özel Harekatçı koca polis eşini 10 kurşunla öldürdü! Dehşetin tanığı çocukları o anı anlattı

Çocuğunun hasta olması nedeniyle boşanma aşamasındaki eşi ile görüşen ve aynı otomobile binen Aslı Y., çocukları A.Y.,'nin tedavisi için özel hastane yolunu tuttu. Yolda da tartışma yaşanmaya başlayınca otomobilden inen Aslı Y., sinirlerine hakim olamayan eşi Hüseyin E.Y. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Çocukları A.Y.'nin ise annesinin babası tarafından öldürülmesini otomobilin arkasından izledi. Dehşet anlarına şahit olan E.Y.'nin devlet koruması gözetiminde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.