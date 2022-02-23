Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan da namaza katıldı

"Elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz"

Erdoğan cenaze töreninde "Şu anda musallada bulunan ve hakka uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık." diye konuştu.