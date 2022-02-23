Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan da namaza katıldı
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. Şehit Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Şehit Eren'in naaşı, törenin ardından cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren (54) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Şehit Eren'in naaşı, törenin ardından cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Ahmet Akseki Camii'ndeki cenaze namazına Cumbhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
"Elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz"
Erdoğan cenaze töreninde "Şu anda musallada bulunan ve hakka uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koruma Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törene, Eren'in ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, emniyet mensupları ve Eren'in mesai arkadaşları katıldı.
Tören, Eren'in Türk bayrağına sarılı cezanesinin getirilmesinin ardından, saygı duruşuyla başladı.