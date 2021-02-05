Özel dekore edilmiş 7 milyonluk evini Ceylan satışa çıkardı lüks villa olay!

İstanbul'da yaşadığı esnada bir anda radikal bir kararla Bodrum'da yerleşmek isteyen şarkıcı Ceylan, 2017 yılında Yalıkavak'tan ultra lüks bir villa almıştı. Kendi zevkine göre dekore ettirdiği villa için bir hayli de para harcamıştı.