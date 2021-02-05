Özel dekore edilmiş 7 milyonluk evini Ceylan satışa çıkardı lüks villa olay!
Şarkıcı Ceylan, Bodrum'dan aldığı lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı. Lüks villayı özel olarak dekore ettirmişti.
İstanbul'da yaşadığı esnada bir anda radikal bir kararla Bodrum'da yerleşmek isteyen şarkıcı Ceylan, 2017 yılında Yalıkavak'tan ultra lüks bir villa almıştı. Kendi zevkine göre dekore ettirdiği villa için bir hayli de para harcamıştı.
Hatta o dönem Ceylan, ''Artık ben de Bodrumlu oldum buradan bir ev aldım'' açıklamasını yapmıştı. Fakat şimdilerde Ceylan Bodrum faslını kapama kararı aldı.
Ceylan, Bodrum Yalıkavak’taki 500 metrekarelik lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.
Snob Magazin'in haberine göre, şarkıcı, özel dekore ettiği deniz manzaralı villayı İstanbul'da yapacağı yatırım için satılığa çıkarttığı öğrenildi.