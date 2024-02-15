Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım merkezinde bulunan 72 yaşındaki yaşlı adama yapılan şiddet saniye saniye kameralara yansıdı. Hastaya şiddet uygulayan bir kişi tutuklanırken, Kılıçaslan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kurum tarafından ise yaşlı adama zor kullanan 2 personelin işine son verildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde bulunan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabah saat 07.47'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Kılıçaslan'ın yakınları olayın darp olduğunu öne sürerek şikayette bulundu.
Güvenlik kamerası görüntüleri şoke etti
Olayı soruşturan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı. Kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen Kılıçaslan'ın oda kapısının kurum personelince defalarca tekmelendiği görüldü.
Güvenlik kamerası görüntülerinde zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.C.B. ve M.S.'nin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü.
Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personelden M.S.'nin Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı gözlendi.