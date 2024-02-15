Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde bulunan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabah saat 07.47'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Kılıçaslan'ın yakınları olayın darp olduğunu öne sürerek şikayette bulundu.