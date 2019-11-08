Özdemir Nutku kimdir usta tiyatro sanatçısı 88 yaşında hayatını kaybetti
Kısa bir süre önce yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yoğun bakıma alınan tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen olarak bilinen Özdemir Nutku'nun sevenlerine acı haber duyuruldu. Nutku'nun, bugün sabah saat 6.30 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
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88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku'nun cenaze töreninin 10 Kasım Pazar günü yapılacağı bildirildi. Peki tanımayanlar için Özdemir Nutku kimdir?
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Özdemir Nutku, 12 Ocak 1931’de İstanbul’da doğdu. İlk okuldan sonra 1942’de Robert Koleji’ne girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950’de B.A. derecesi ile mezun oldu.
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7 yaşında piyanoya başlayan ve 1949 yılında ilk ve son klasik piyano konserini veren Nutku, 50’li yıllarda bir caz kuarteti kurarak caz piyanisti olarak tanındı.
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