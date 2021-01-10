Özdemir Erdoğan'ın 'Zeki Müren' açıklaması olay: Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı

Röportajdan satır başları şöyle:

Zeki Müren’e dair garip bir “Madam” çıkışınız oldu. Ben bu çıkışınızı pek anlayamadım...

Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950’de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye’nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi.