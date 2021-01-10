Özdemir Erdoğan'ın 'Zeki Müren' açıklaması olay: Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı
Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan, 'Sanat Güneşi' denilen Zeki Müren'in Türkiye'nin ilk rol modeli olduğunu belirterek, "Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı." ifadelerini kullandı.
Özdemir Erdoğan, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda Zeki Müren hakkında tartışılacak açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır." düşüncesini dile getirdi.
Röportajdan satır başları şöyle:
Zeki Müren’e dair garip bir “Madam” çıkışınız oldu. Ben bu çıkışınızı pek anlayamadım...
Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950’de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye’nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi.
Sonradan bir sürü Zeki Müren’in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır.
Zeki Bey, bunu kullanıyor muydu sizce?
Elbette. Ferdi Özbeğen de eşcinseldi ama efendi efendi davrandı. Bir gün bile eşcinselliğini afişe etmedi. Kendi inançları ve kendi dünyasında efendi gibi öldü, gitti.