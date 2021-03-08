Özdemir Erdoğan'ın yeni Zeki Müren açıklamaları olay! 'Erkekler travma yaşadı' demişti

Daha önce verdiği röportajda ''Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950’de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye’nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi'' diyen Erdoğan'a bu sözleri hatırlatıldı. Tartışma yaratan sözlerinin hala arkasında olup olmadığı sorulunca ise şunları söyledi: