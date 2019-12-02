Özcan Deniz'in yeni dizisi Kral hangi kanalda! Detayları belli oldu
Son olarak İstanbull Gelin dizisinde başrol oynayan Özcan Deniz, kendi projesi için kolları sıvadı ve yeni dizisi 'Kral' için yeni bir kanal ile anlaştı.
Özcan Deniz İstanbullu Gelin dizisinden sonra yeni dizisi içinde hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kendi projesi "Kral" dizisi için çalışmalara başlayan Özcan Deniz ATV ile anlaştı. Deniz, 'Kral' dizisinin başrölü için Burak Deniz ile prensip anlaşmasına vardı. Peki Özcan Deniz'in yeni dizisinin konusu nedir? Kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...
Son günlerde İstanbul Gelin dizisindeki partneri Aslı Enver'e platonik olarak aşık olduğu konuşulan Özcan Deniz yeni dizisi için çalışmalara başladı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç yıl boyunca “İstanbullu Gelin” dizisinde başrol oynayan Özcan Deniz, bu sezon kendi projesini yapmaya hazırlanıyor.
Şimdiye kadar “Ya Sonra”, “Evim Sensin”, “Su ve Ateş”, “Sevimli Tehlikeli” ve “Öteki Taraf” gibi büyük ilgi gören filmlere imza atan Deniz, bu kez dayısının hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanıyor.