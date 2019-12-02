Özcan Deniz'in yeni dizisi Kral hangi kanalda! Detayları belli oldu

Özcan Deniz İstanbullu Gelin dizisinden sonra yeni dizisi içinde hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kendi projesi "Kral" dizisi için çalışmalara başlayan Özcan Deniz ATV ile anlaştı. Deniz, 'Kral' dizisinin başrölü için Burak Deniz ile prensip anlaşmasına vardı. Peki Özcan Deniz'in yeni dizisinin konusu nedir? Kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...