Özcan Deniz'in Kral dizisinde yeni kriz! Senaryo baştan yazılıyor ertelendi
Özcan Deniz'in ekranlara dönmeye hazırlandığı Kral dizisinde yine bir kriz yaşandı. Senaryosunun baştan yaılmaya başlandığı dizi bu sezon yayımlanmaya başlayamayacak.
Özcan Deniz, İstanbullu Gelin dizisinin ardından ekranlardan uzak kalmış, tam geri dönmeye hazırlandığı esnada da yeni dizisinin senaryosunda kriz çıkmıştı. dayısının gerçek öyküsünden kurguladığı Kral adlı yeni dizide bir sıkıntı daha baş gösterdi.
Burak Deniz ve Pınar Deniz'le el sıkışan Özcan Deniz ATV ile anlaşmıştı. Ocak ayında sete çıkması beklenen diziyle ilgili senaryo krizi yaşanmış ve hikayesi kanalın isteğiyle 1970'lerden günümüze taşınmıştı. Bu nedenle hazırlanan dekorlar da çöpe gitmişti.
Oyuncu kadrosunda da yenilenen senaryoyla beraber değişiklikler yapılan diziyle ilgili flaş bir karar verildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Kral" eylül ayına ertelendi.
Öte yandan ATV daha önce Kim Milyoner Olmak İster'i de sunması için görüştüğü Özcan Deniz'in de dizide oynamasını istedi. Özcan Deniz başrol Kadir karakterinin abisi Fikret rolünü oynamaya karar verdi.