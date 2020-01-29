Özcan Deniz'in Kral dizisinde yeni kriz! Senaryo baştan yazılıyor ertelendi

Burak Deniz ve Pınar Deniz'le el sıkışan Özcan Deniz ATV ile anlaşmıştı. Ocak ayında sete çıkması beklenen diziyle ilgili senaryo krizi yaşanmış ve hikayesi kanalın isteğiyle 1970'lerden günümüze taşınmıştı. Bu nedenle hazırlanan dekorlar da çöpe gitmişti.