Özcan Deniz'in 'Gamzesine yandığım' dediği Samar Dadgar'ın tek taşını görenlerin ağzı açık kaldı
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Özcan Deniz, 2018'de evlendiği Feyza Aktan'la 2019 yılında olaylı şekilde boşanmıştı. Özcan Deniz, aradığı aşkı kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar'da bulmuştu. Çiftin evlenmek üzere olduğu konuşuluyordu. Samar Dadgar tek taşını gösterdi.
Özcan Deniz'in (50) Feyza Aktan ile boşanma aşamasındayken kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile görüşmeye başladığı iddia edilmişti.
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Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile boşanma aşamasındayken gönlünü Samar Dadgar'a kaptırmıştı.
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İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, bir süre önce aşkını gözler önüne sermişti. İkili ön balayına çıkmış, Samar Dadgar da aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Özcan Deniz sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.
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