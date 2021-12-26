Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile velayet davasından önce el açıp dua ettiği anlar ortaya çıktı

Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, bugün İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan avukatı ile birlikte duruşmayı bekledi. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan avukatıyla çıktı. Feyza Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Deniz'in dün görülen duruşmaya girmeden önce adliye koridorunda dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.