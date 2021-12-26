Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile velayet davasından önce el açıp dua ettiği anlar ortaya çıktı
Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi. Sosyal medyada Özcan Deniz'in duruşma öncesi el açıp dua ettiği anlar çok konuşuldu.
Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, bugün İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan avukatı ile birlikte duruşmayı bekledi. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan avukatıyla çıktı. Feyza Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Deniz'in dün görülen duruşmaya girmeden önce adliye koridorunda dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Özcan Deniz'in adliye koridorunda beklerken dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Çocuğunun velayetini almak için çaba gösteren Özcan Deniz'in duruşma başlamadan önce adliye koridorunda beklerken dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan Deniz'in duruşmaya koruma ile gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Yaklaşık bir buçuk yıldır süren dava sonuçlandı
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren velayet davasının İstanbul 17. Aile Mahkemesindeki karar duruşmasına Feyza Aktan, Özcan Deniz ve tarafların avukatları katıldı. Özcan Deniz duruşmaya, ağabeyi Ercan Deniz ile gelirken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.
Çocuğun velayeti anne Feyza Aktan'da
İstanbul 17. Aile Mahkemesi, çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasını karara bağladı.