Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim en popüler diziler listesindeki yerini aldı

3 Şubat tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk on formattan oluşan listede, Star’ın başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim 63 bin takipçiyle listedeki en popüler sekizinci yapım olmayı başardı.