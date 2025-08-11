Özcan Deniz'in annesinden bomba ifşa! Milyonlar kazanıyor bana 20 bin TL veriyor

"ÖLMEDEN BARIŞMAZLARSA, VASİYETİMDİR: MEZARIMA GELMESİNLER"

Oğulları Özcan Deniz ve Ercan Deniz'in mahkemelik olması hakkında konuşan anne Kadriye Deniz, tüm bu sürecin bu şekilde ilerleyeceğini düşünmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

-“Çocuklarımın birbirleriyle davalık olacağını asla düşünmezdim. Şöhret ve para bizi bu hale getirdi. Özcan da Ercan da suçlu. Eğer ben ölmeden barışmazlarsa, vasiyetimdir: Mezarıma gelmesinler.”