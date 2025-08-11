Özcan Deniz'in annesinden bomba ifşa! Milyonlar kazanıyor bana 20 bin TL veriyor
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, aylardır süren aile kavgasının perde arkasını ilk kez anlattı. Oğlu Özcan Deniz'in kendisine maddi yardımda bulunmadığını, kızları Melek ve Sibel'in bu süreçte haksız olduğunu, Ercan Deniz'in ise karalandığını ifade ederek “Çocuklarımı böyle yetiştirmedim” dedi. Kadriye Deniz, oğlu Özcan Deniz'in kendisine yolladığı parayı da açıkladı. Ünlü sanatçı annesine sadece 20 bin lira yolluyormuş.
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz öyle bir patladı ki gündeme bomba gibi düştü. Oğlu Özcan Deniz'in kendisine ayda sadece 20 bin lira yolladığını açıklayan anne, yakası açılmadık ifşalar yaptı. Günaydın Gazetesi'ne konuşan Kadriye Deniz'in açıklamaları;
Anne Kadriye Deniz, oğullarının arasında süren kavgada kendi yaşadıklarına da değindi. Bu süreçte Özcan Deniz'in kendisinden uzaklaştığını belirten anne Deniz kızları Melek ve Sibel'in bu süreçte haksız olduğunu ifade etti.
"MİLYONLAR KAZANIYOR AMA BANA BİÇTİĞİ DEĞER BU"
Kadriye Deniz, küçük oğlu Özcan Deniz’in maddi olarak kendisine yeteri kadar destek olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
-“Ayda sadece 20 bin TL gönderiyor. Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer bu. Evim yok, sigortam yok, ilaçlarımı cebimden alıyorum. Eşyasız bir eve taşındım, 70 yaşımda bel fıtığımla evi tek başıma temizledim. Çocuklarımı böyle yetiştirmedim.”
"ÖLMEDEN BARIŞMAZLARSA, VASİYETİMDİR: MEZARIMA GELMESİNLER"
Oğulları Özcan Deniz ve Ercan Deniz'in mahkemelik olması hakkında konuşan anne Kadriye Deniz, tüm bu sürecin bu şekilde ilerleyeceğini düşünmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
-“Çocuklarımın birbirleriyle davalık olacağını asla düşünmezdim. Şöhret ve para bizi bu hale getirdi. Özcan da Ercan da suçlu. Eğer ben ölmeden barışmazlarsa, vasiyetimdir: Mezarıma gelmesinler.”