Özcan Deniz'i abisi resmen çıldırttı! "Geçmişimi .çaldı, geleceğimi de...

Kızıl Goncalar, İstanbullu Gelin, Asmalı Konak, Karagül ve Haziran Gecesi gibi yapımlarda rol alan Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'in borçlarına kefil olması nedeniyle büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Borçların ödenmemesi sonrası bankalar, öncelikle borçluya değil, doğrudan sanatçının hesaplarına haciz işlemi uyguladı.