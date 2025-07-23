Özcan Deniz'i abisi resmen çıldırttı! "Geçmişimi .çaldı, geleceğimi de...
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ortağı da olduğu kardeşi Ercan Deniz ile tüm irtibatını kopardı. İki kardeş birbirleri hakkında iddialarda bulunurken Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz nedeniyle mali krizle karşı karşıya kaldı.
Kızıl Goncalar, İstanbullu Gelin, Asmalı Konak, Karagül ve Haziran Gecesi gibi yapımlarda rol alan Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'in borçlarına kefil olması nedeniyle büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Borçların ödenmemesi sonrası bankalar, öncelikle borçluya değil, doğrudan sanatçının hesaplarına haciz işlemi uyguladı.
ÖZCAN DENİZ'İN TÜM BANKA HESAPLARINA EL KONULDU
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son günlerde mali kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi.
Özcan Deniz'in davalık olduğu abisi Ercan Deniz'in yıllar önce kullandığı banka kredilerine kefil olduğu ve borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.
Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı. Sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.