Özcan Deniz'den Feyza Aktan'ın tokatı için kadınları kızdıracak sözler

Ünlü oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim sürüyor. Geçtiğimiz hafta Feyza Aktan'ın kendisine tokat attığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özcan Deniz suskunluğunu bozdu. Show TV ekranlarında Ebru Akel ve Murat Güloğlu ile "Bu Sabah" programına konuşan ünlü oyuncu, "Daha önce de ortada hiçbir şey yokken yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum." dedi. Deniz ayrıca, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" ifadelerini kullanırken, bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.