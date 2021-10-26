Özcan Deniz'den Feyza Aktan'ın tokatı için kadınları kızdıracak sözler
Eski eşi Feyza Aktan ile velayet krizi yaşayan Özcan Deniz, tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Show TV'ye konuşan Deniz, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor!" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Özcan Deniz'in bu genellemesi büyük tepki uyandırdı.
Ünlü oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim sürüyor. Geçtiğimiz hafta Feyza Aktan'ın kendisine tokat attığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özcan Deniz suskunluğunu bozdu. Show TV ekranlarında Ebru Akel ve Murat Güloğlu ile "Bu Sabah" programına konuşan ünlü oyuncu, "Daha önce de ortada hiçbir şey yokken yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum." dedi. Deniz ayrıca, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" ifadelerini kullanırken, bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor. Hem şiddet, hem de velayet davaları süren ikilinin geçtiğimiz hafta ortaya çıkan kavga görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yaşananlar, Show TV ekranlarında Ebru Akel ve Murat Güloğlu sunuculuğunu üstlendiği "Bu Sabah" programında masaya yatırıldı. Özcan Deniz, çocuğunu almaya gittiği cuma günü eski eşi Feyza Aktan'ın kendisine saldırması ve olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla ilgili ilk kez ve sadece 'Bu Sabah'a konuştu.
Güvenlik danışmanı Murat Aydın, ilişki uzmanı Adil Yıldırım ile avukat Sedef Çelik ise canlı yayında Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşananları değerlendirdi.