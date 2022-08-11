Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay yaratan gönderme! Paylaşımına 'cahil' yazdı yer yerinden oynadı
Özcan Deniz bir yıl evli kaldığı Feyza Aktan'la şiddet ve geçimsizlik nedeniyle 2019 yılında ayrılmıştı. Deniz, oğlu Kuzey'in dört yaşına girmesini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlarken sözleriyle eski eşine göndermede bulundu.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Feyza Aktan'la bir yıllık evliliklerini oğulları Kuzey'i kucaklarına aldıktan sonra 2019'da olaylı bir şekilde sonlandırmışlardı. Ünlü isimler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in 4 yaşına girmesini sosyal medya hesabından duygusal sözlerle kutlarken paylaşımında eski eşi Aktan'a 'cahil' sözleriyle gönderme yaptı.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan Nisan ayında ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına aldıktan sonra şiddet ve geçimsizlik nedeniyle ayrılmışlardı. Ayrılığın ardından aralarındaki ateş sönmeyen ikili bu sefer velayet davası yüzünden birbirlerine girmişlerdi.
Şiddet davasından beraat eden Özcan Deniz daha sonra oğlunun velayetini alabilmek için soluğu mahkemede almıştı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti.
Ardından modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan Özcan Deniz, önceki gün manidar bir paylaşımda bulundu.