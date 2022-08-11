Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay yaratan gönderme! Paylaşımına 'cahil' yazdı yer yerinden oynadı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Feyza Aktan'la bir yıllık evliliklerini oğulları Kuzey'i kucaklarına aldıktan sonra 2019'da olaylı bir şekilde sonlandırmışlardı. Ünlü isimler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in 4 yaşına girmesini sosyal medya hesabından duygusal sözlerle kutlarken paylaşımında eski eşi Aktan'a 'cahil' sözleriyle gönderme yaptı.