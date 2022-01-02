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Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz

Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan fotoğraflarını '2022'notuyla paylaştı.

Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz

Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz, teselliyi 26 yaşındaki İranlı Samar Dadgar’da bulmuş, çiçeği burnunda sevgililer Arnavutköy'de buluşmuş ve ikili magazin muhabirlerince görüntülenmişti.

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Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz

Mekana sevgilisi ile el ele gelen Deniz'in tanınmamak amacıyla şapka takması ve şapkayla dolaşması da dikkatlerden kaçmamıştı.

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Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz

Ve beklenen paylaşım geldi.

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Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz

49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi ile olan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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