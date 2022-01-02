Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan fotoğraflarını '2022'notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz, teselliyi 26 yaşındaki İranlı Samar Dadgar’da bulmuş, çiçeği burnunda sevgililer Arnavutköy'de buluşmuş ve ikili magazin muhabirlerince görüntülenmişti.
Mekana sevgilisi ile el ele gelen Deniz'in tanınmamak amacıyla şapka takması ve şapkayla dolaşması da dikkatlerden kaçmamıştı.
Ve beklenen paylaşım geldi.
49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi ile olan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.