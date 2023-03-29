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'Özcan Deniz sen ölümü hak ediyorsun! Kiracısı olduğu villanın sahibi böyle tehdit etti

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'Özcan Deniz sen ölümü hak ediyorsun! Kiracısı olduğu villanın sahibi böyle tehdit etti

Şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Sarıyer'deki lüks bir sitedeki villada kiracı olarak oturuyor. 2 Mart günü kapıyı çalan görevli, "Bahçeye rögar açılacak aracınızı çeker misiniz?" dedi. Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyleyince ev sahibi geldi. İkili arasındaki tartışma sırasında ev sahibi "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" diye konuştu.

'Özcan Deniz sen ölümü hak ediyorsun! Kiracısı olduğu villanın sahibi böyle tehdit etti

Son dönemde ev sahibiyle başı derde girenler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. İddiaya göre, Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı ölümle tehdit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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'Özcan Deniz sen ölümü hak ediyorsun! Kiracısı olduğu villanın sahibi böyle tehdit etti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istedi.

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'Özcan Deniz sen ölümü hak ediyorsun! Kiracısı olduğu villanın sahibi böyle tehdit etti

Rögar açma konusu kavgaya dönüştü

Ev sahibinin bahçede rögar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başladı.
Ünlü şarkıcı ev sahibini üslup konusunda uyarınca ikili arasındaki tartışma alevlendi.

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'Özcan Deniz sen ölümü hak ediyorsun! Kiracısı olduğu villanın sahibi böyle tehdit etti

Silahını çıkar seni öldüreceğim

Yine iddiaya göre ev sahibi, Özcan Deniz'e öfkelenince ünlü şarkıcıya, 'Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum git sende silahını al' diye konuştu.

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