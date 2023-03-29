'Özcan Deniz sen ölümü hak ediyorsun! Kiracısı olduğu villanın sahibi böyle tehdit etti

Son dönemde ev sahibiyle başı derde girenler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. İddiaya göre, Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı ölümle tehdit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.