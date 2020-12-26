Özcan Deniz oğluyla fotoğrafını paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı
Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.
48 yaşındaki Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Deniz'in "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürülmüştü. Feyza Aktan, iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:
''Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır.''