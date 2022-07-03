Özcan Deniz oğlu Kuzey'i sahneye çıkardı, içinde birikmiş ne varsa anlattı! Konserde duygu seli yaşandı!

2016 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir çocuğu olan Özcan Deniz, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı. Boşanma gerçekleştikten sonra da çeşitli sebeplerden dolayı Aktan ile mahkeme yollarından dönmediler. Dün akşam sahne aldığı Harbiye'de oğlu Kuzey'i sahneye çıkarıp yaşadığı zorlu süreçten bahseden Deniz, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.