Özcan Deniz oğlu Kuzey'i sahneye çıkardı, içinde birikmiş ne varsa anlattı! Konserde duygu seli yaşandı!
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 15 yıl sonra ilk kez dün akşam sahne aldığı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda oğlu Kuzey'i sahneye çıkardı ve sevenlerine içini döktü. Duygusal anların yaşandığı sahnede Özcan Deniz, boşanma süreci ile ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. İzleyenler arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Deniz, oğlu ile ilgili verdiği mücadeleyi anlattıktan sonra Feyza Ökten de yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...
2016 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir çocuğu olan Özcan Deniz, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı. Boşanma gerçekleştikten sonra da çeşitli sebeplerden dolayı Aktan ile mahkeme yollarından dönmediler. Dün akşam sahne aldığı Harbiye'de oğlu Kuzey'i sahneye çıkarıp yaşadığı zorlu süreçten bahseden Deniz, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti.
Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı.