Özcan Deniz Mahsun Kırmızıgül için Mehmet Ulay bakın neler söyledi 'Kıro muamelesi...'

Birçok başarılı dizi ve film projelerinde rol almış olan Mehmet Ulay, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sektöre türkücülükten geçiş yaptıkları için 'Kıro' diye anıldıklarını söyleyen Ulay, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül hakkında yanıldıklarını söyledi.