Özcan Deniz Mahsun Kırmızıgül için Mehmet Ulay bakın neler söyledi 'Kıro muamelesi...'
Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim'de oynayan Mehmet Ulay, türkücüler hakkındaki sözleri dikkat çekti. Mahsun Kırmızıgül için de yanıldığını söyledi.
Birçok başarılı dizi ve film projelerinde rol almış olan Mehmet Ulay, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sektöre türkücülükten geçiş yaptıkları için 'Kıro' diye anıldıklarını söyleyen Ulay, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül hakkında yanıldıklarını söyledi.
Önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Almanya ve Türkiye arasında sık sık seyahat yaptığını belirten Ulay, 'Pandemi bana şans getirdi' dedi.
Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'e sektörün, türkücülükten geldikleri için 'kıro' dediklerini belirterek, 'Bu türkücülükten gelenlere maalesef bizim insanlarımız kıro muamelesi yaptılar' ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Ulay, şunları söyledi:
''Entelektüel, işini yapan, iyi ve çalışan çocuklar bunlar. İkinci defa çalışıyorum Özcan'la. O kadar disiplinli, işine hakim ki. Oyunculuğuna seyirci karar verir. Son derece memnunum.''