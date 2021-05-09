Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi
Özcan Deniz ile olaylı boşanma davasıyla sık sık gündeme gelen Feyza Aktan yaşananları anlattı.
Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden Feyza Aktan, Anneler Günü’ne özel Kelebek’ten Suat Filiz'e konuştu. Aktan, dava süreciyle ilgili bilinmeyenleri, hayatıyla ilgili açıklamalarıyla olay oldu.
Şöyle başlayalım, Feyza Aktan kimdir?
- Kendimle ilgili altını çizeceğim çok bir şey yok, sade bir hayatım var. En kötü özelliğim çok aceleci davranmam... En sevdiğim yönüm ise güçlü bir kadın olmam. Güçlü bir kadın olmak, beni bu yolda ayakta tutan tarafım...
“Senkron” dizisinde rol aldınız. Nasıl bir deneyimdi sizin için?
- Dizide üç farklı kadını oynadım... Zor bir deneyimdi. En zoru da Mina karakteriydi. Çocuğunu kaybeden Mina ile empati kurmak istemedim. Ama role ısındıkça iyi şeyler ortaya çıktı.
İlk oyunculuk deneyiminiz “Senkron”dan kazandığınızla nasıl bir yatırım yapmayı tercih ettiniz?
- Hiçbir ücret almadım. Bu proje Özcan’ın (Deniz) hayaliydi ve ben o hayale katkıda bulundum. Para beklentim hiç olmadı.
Bir kariyer planlaması yaptınız mı?
- Bir planım yok ama tek bildiğim çalışmak zorunda olduğum.
Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?
- Büyük konuşmak istemiyorum ama evlilik çok radikal bir karar. Oğlumla birlikte yaşıyorum. Evlenmek, oğlumun bir yabancıyla aynı eve girmesi demek... Bu nedenle oğlum belli yaşa gelmeden, asla böyle bir karar alamam.