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Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi

Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi

Özcan Deniz ile olaylı boşanma davasıyla sık sık gündeme gelen Feyza Aktan yaşananları anlattı.

Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi

Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden Feyza Aktan, Anneler Günü’ne özel Kelebek’ten Suat Filiz'e konuştu. Aktan, dava süreciyle ilgili bilinmeyenleri, hayatıyla ilgili açıklamalarıyla olay oldu. 

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Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi

Şöyle başlayalım, Feyza Aktan kimdir?
- Kendimle ilgili altını çizeceğim çok bir şey yok, sade bir hayatım var. En kötü özelliğim çok aceleci davranmam... En sevdiğim yönüm ise güçlü bir kadın olmam. Güçlü bir kadın olmak, beni bu yolda ayakta tutan tarafım...

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Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi

 “Senkron” dizisinde rol aldınız. Nasıl bir deneyimdi sizin için?
- Dizide üç farklı kadını oynadım... Zor bir deneyimdi. En zoru da Mina karakteriydi. Çocuğunu kaybeden Mina ile empati kurmak istemedim. Ama role ısındıkça iyi şeyler ortaya çıktı.

 İlk oyunculuk deneyiminiz “Senkron”dan kazandığınızla nasıl bir yatırım yapmayı tercih ettiniz?
- Hiçbir ücret almadım. Bu proje Özcan’ın (Deniz) hayaliydi ve ben o hayale katkıda bulundum. Para beklentim hiç olmadı.

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Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi

 Bir kariyer planlaması yaptınız mı?
- Bir planım yok ama tek bildiğim çalışmak zorunda olduğum.

 Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?
- Büyük konuşmak istemiyorum ama evlilik çok radikal bir karar. Oğlumla birlikte yaşıyorum. Evlenmek, oğlumun bir yabancıyla aynı eve girmesi demek... Bu nedenle oğlum belli yaşa gelmeden, asla böyle bir karar alamam.

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