Özcan Deniz 'görüntüyü paylaşma zorunda' dedi! Feyza Aktan 15 milyon TL tazminat için bakın ne dedi

“Senkron” dizisinde rol aldınız. Nasıl bir deneyimdi sizin için?

- Dizide üç farklı kadını oynadım... Zor bir deneyimdi. En zoru da Mina karakteriydi. Çocuğunu kaybeden Mina ile empati kurmak istemedim. Ama role ısındıkça iyi şeyler ortaya çıktı.



İlk oyunculuk deneyiminiz “Senkron”dan kazandığınızla nasıl bir yatırım yapmayı tercih ettiniz?

- Hiçbir ücret almadım. Bu proje Özcan’ın (Deniz) hayaliydi ve ben o hayale katkıda bulundum. Para beklentim hiç olmadı.