Özcan Deniz Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla hakim karşısında!
Eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in savunması ortaya çıktı. İşte o savunma...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla ‘yaralama’ suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Özcan Deniz ve müşteki Feyza Aktan ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu söyleyen Deniz, aylık gelirinin ise 20 bin TL olduğunu kaydetti.
Soruşturma aşamasında verdiği savunmasını tekrar ettiğini söyleyen Deniz, şu ifadelerle kendisini savundu:
“Müştekinin şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlı olduğunu düşünüyorum. Aile mahkemesinde velayet davamız devam ediyor. Velayet davasında beni zor duruma düşürmek için bu iddiaları sürdürmektedir.
Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim. Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği anlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Almanya’da kapıyı çalıp, çocuğu alıp çıktığım doğru fakat herhangi bir darp olayında bulunmadım. Göcek’teki olayda ise Fatma Damarcan müştekinin annesi olur. Olay günü müşteki annesiyle tartışıp, tencere tava attı. Ben de annesini korudum. Herhangi bir darp eyleminde bulunmadım. Hastane raporunun da nasıl alındığı belli değildir.