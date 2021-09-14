Özcan Deniz Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla hakim karşısında!

Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim. Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği anlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Almanya’da kapıyı çalıp, çocuğu alıp çıktığım doğru fakat herhangi bir darp olayında bulunmadım. Göcek’teki olayda ise Fatma Damarcan müştekinin annesi olur. Olay günü müşteki annesiyle tartışıp, tencere tava attı. Ben de annesini korudum. Herhangi bir darp eyleminde bulunmadım. Hastane raporunun da nasıl alındığı belli değildir.