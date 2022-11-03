Özcan Deniz Feyza Aktan'a darp davası açmıştı! Aktan hakim karşısına çıktı
Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan dava açmıştı. Feyza Aktan'ın eski eşi Özcan Deniz'i darp ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Özcan Deniz, amacının Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek olduğunu söyledi.
Özcan Deniz, Feyza Aktan’ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığı iddiasıyla dava açmıştı. Feyza Aktan’ın ablası Eda Aktan’ın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti.
Şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz’e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan yargılanmasına başlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Özcan Deniz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan, duruşmaya katılmazken, avukatları ise duruşmaya katıldı.
Özcan Deniz beyanında,
"Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun yaratıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey’in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana 'Bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum" dedi.