Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasında Işıl Reçber'den çok konuşulacak çağrı

Çocuğu korumanın en iyi yolu annesine iyi davranmak olduğunu belirten Reçber şunları söyledi:



"Ne olursa olsun önce bir evlilik! Sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor. Seni evlilik dışı çocukla, kandırarak boşatarak vs. nikaha mecbur etmemiş.