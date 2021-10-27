Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasında Işıl Reçber'den çok konuşulacak çağrı
Ünlü kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den 'Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor' diyen şarkıcı Özcan Deniz'e çok konuşulacak mesaj...
Feyza Aktan ile velayet davası süren Özcan Deniz'in telefonla bağlandığı programda söylediği 'Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor' sözleri tepki çeken Özcan Deniz'e Işıl Reçber'dan dikkat çeken çağrı... Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından eski eşi Feyza Aktan'la sorunlar yaşayan Özcan Deniz'e seslendi. Reçber, "Çocuk olmuş en yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme." sözleriyle Deniz'e uyarıda bulundu.
"Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor"
Eski eşi Feyza Aktan'la velayet davası süren Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu arıyor" paylaşımını yapmıştı.
Bu sözlerle tepki çeken Deniz'e bir uyarı da Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den geldi.
Çocuğu korumanın en iyi yolu annesine iyi davranmak olduğunu belirten Reçber şunları söyledi:
"Ne olursa olsun önce bir evlilik! Sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor. Seni evlilik dışı çocukla, kandırarak boşatarak vs. nikaha mecbur etmemiş.