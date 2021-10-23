Özcan Deniz-Feyza Aktan birbirine girdi tokatlar havada uçuştu! Her iki taraftan ilk açıklama

Velayet davasıyla karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'nın kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda çılgına dönen Feyza Aktan'ın, Özcan Deniz'e önce peş peşe tokat attığı sonra da oyuncunun tişörtünü yırttığı açıkça görülüyor. Bu görüntülerin ardından Aktan, "Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu." dedi. Özcan Deniz de kişisel Instagram hesabından hikaye olarak bir mesaj paylaştı. Oğluna seslendiği bir yazı paylaşan Deniz, "Sen kredi kartı değilsin" diyerek Aktan'a çok konuşulacak bir mesaj verdi. Öte yandan son günlerde çekişmeli velayet ve boşanma davası ile gündemden düşmeyen Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın birbirine girdiği o anların görüntüsü sosyal medyada elden ele yayıldı. İşte Özcan Deniz'in Feyza Aktan tarafından darp edildiği o anlar...