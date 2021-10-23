Özcan Deniz-Feyza Aktan birbirine girdi tokatlar havada uçuştu! Her iki taraftan ilk açıklama
Özcan Deniz'i tokatlayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan magazini sallayan darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ilk açıklamasında "Hiç pişman değilim" dedi. Özcan Deniz ise Instagram hesabından oğluna seslenerek "Sen kredi kartı değilsin oğlum" sözlerini kullandı. İşte çiftin birbirine girdiği o anların görüntü kayıtları...
Velayet davasıyla karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'nın kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda çılgına dönen Feyza Aktan'ın, Özcan Deniz'e önce peş peşe tokat attığı sonra da oyuncunun tişörtünü yırttığı açıkça görülüyor. Bu görüntülerin ardından Aktan, "Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu." dedi. Özcan Deniz de kişisel Instagram hesabından hikaye olarak bir mesaj paylaştı. Oğluna seslendiği bir yazı paylaşan Deniz, "Sen kredi kartı değilsin" diyerek Aktan'a çok konuşulacak bir mesaj verdi. Öte yandan son günlerde çekişmeli velayet ve boşanma davası ile gündemden düşmeyen Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın birbirine girdiği o anların görüntüsü sosyal medyada elden ele yayıldı. İşte Özcan Deniz'in Feyza Aktan tarafından darp edildiği o anlar...
Çocuklarının velayetiyle ilgili uzun süredir hem yargı önünde hem de özel hayatlarında çekişme yaşayan Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan sonunda fiziksel şiddet skandalıyla gündemde...
İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Oğlunu almak için Aktan'ın evine giden Deniz, kapıda beklediği esnada eski eşinin peş peşe tokat atmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Öfkeden deliye dönen Aktan, Deniz'in tişörtünü yırtıyor.