Özcan Deniz fena patladı! Ünlü isimden ağabeyi Ercan Deniz'e ağır suçlama
Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Özcan Deniz, kendisini ihbar eden ağabeyi Ercan Deniz'i dolandırıcı ve uyuşturucu bağımlısı olmakla suçladı. Ünlü şarkıcının sosyal medya açıklamaları gündem oldu.
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinden düşmeyen Özcan Deniz ile ağabeyi arasında sular durulmuyor.
Yaşadığı gerginliklerden dolayı kalp spazmı geçiren Deniz, geçtiğimiz günlerde anjiyo olmuştu. Eşi Samar Dadgar, ise Deniz'in sağlık durumunu paylaşmıştı.
Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda ama yatak biraz dar. Zor sığdım, ama kalkmam" notunu düşmüştü. Sonraki paylaşımında ise eşinin anjiyodan çıktığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylemişti.
Kardeşini ihbar etmişti
Sağlığına kavuşan ve setlere geri dönen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem geldi. Özcan Deniz'in ağabeyi "Özcan Deniz vergi kaçırıyor, kazandığını tam olarak yansıtmıyor" diyerek kardeşini kendisinin ihbar edeceğini söylemişti.