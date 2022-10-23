Özcan Deniz ailesine site aldı! Fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Özcan Deniz ve Samar Dadgar geçtimiz günlerde tatile çıkmış, Dadgar'ın parmağındaki yüzük akıllara evliliği getirmişti. Özcan Deniz şimdi de ailesine ve kendine ait villa satın aldı. Deniz'in bu hareketi evlendiklerinde burada hep beraber yaşayacaklarını düşündürdü.
Bir süredir evlenecekleri konuşulan çiftten Samar Dadgar, dev tektaşıyla geçtiğimiz günlerde adeta düşman çatlatmıştı.
18
Özcan Deniz'in annesi tarafından onaylanmadığı konuşulan ilişkilerinde emin adımlarla ilerleyen ikiliden oldukça radikal bir karar geldi.
28
Şarkıcı Özcan Deniz, Zekeriyaköy'de kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir site satın aldı.
38
Özcan Deniz'in 3 katlı villalardan oluşan site için verdiği para dudak uçuklattı.
48