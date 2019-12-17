Özcan Deniz 9 yıl aradan sonra sahne alıyor para paraya demeyecek
Özcan Deniz, dizilerin ardından sahnelere geri dönüyor. 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'de sahneye çıkacak, kazancı ise dudak uçuklatıyor.
İstanbullu Gelin dizisinin ardından sahnelere geri dönen Özcan Deniz, seneler sonra Türkiye'de sahne alacak. Her yılbaşında Kıbrıs ya da yurt dışında sahne alan Deniz, 9 yıl sonra vatanında vereceği yılbaşı konseriyle oldukça yüklü bir para kazanacak.
Yeni yılda İstanbul'da sahne alacak olan Özcan Deniz'in ise dudak uçuklatan kazancı 450 bin TL olacak. Öte yandan Özcan Deniz, yeni yılda yapımcılığını üstlendiği bir diziyle ekrana dönecek. Fakat bu kez kamera önünde kendisi olmayacak.
Deniz'in yapımcılığını üstlendiği dizisi 'Kral'ın ATV ekranlarında yer alacağı konuşuluyor. Başrolünde ise ünlü oyuncu Burak Deniz'in yer alması bekleniyor.
Peki, Özcan Deniz kimdir?
Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ’da doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın’a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi.