Özcan Deniz 9 yıl aradan sonra sahne alıyor para paraya demeyecek

Yeni yılda İstanbul'da sahne alacak olan Özcan Deniz'in ise dudak uçuklatan kazancı 450 bin TL olacak. Öte yandan Özcan Deniz, yeni yılda yapımcılığını üstlendiği bir diziyle ekrana dönecek. Fakat bu kez kamera önünde kendisi olmayacak.