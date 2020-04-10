Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı tarifi ve malzemeleri

Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. Özellikle yöresel pilavların lezzetine doyum olmuyor. Özbek pilavı da Afyonkarahisar mutfağında sıkça karşımıza çıkan etli ve havuçlu bir pilav. Tek başına bile oldukça lezzetli olan bu pilavı çok beğeneceğinizden eminiz. İşte Özbek Pilavı tarifi...