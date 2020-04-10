Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı tarifi ve malzemeleri
Özbek pilavı, sofraların sevilen lezzetidir. Öyle ki birçok kişi tarafından yapımı bilinmese de bir yerde karşılaşıp tüketenlerin damağında tat bırakan bu lezzet, bir kere tadanlar tarafından hemen yapılmak istenmektedir. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır?
Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. Özellikle yöresel pilavların lezzetine doyum olmuyor. Özbek pilavı da Afyonkarahisar mutfağında sıkça karşımıza çıkan etli ve havuçlu bir pilav. Tek başına bile oldukça lezzetli olan bu pilavı çok beğeneceğinizden eminiz. İşte Özbek Pilavı tarifi...
Özbek Pilavı için malzemeler
500 gram kuzu kuşbaşı
4 su bardağı su
2,5 tatlı kaşığı tuz
1 adet kuru soğan
2 adet havuç
6 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı pirinç
2 tatlı kaşığı karabiber
Özbek Pilavı Tarifi
Eti kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişirin.
Ete su ve tuz ilave edin ve yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
Soğanı küp küp, havuçları da kibrit çöpü gibi doğrayın.
Tereyağını tencerede eritip soğan ve havuçları ara sıra karıştırarak kısık ateşte kavurun.