Ozan Tufan'la Rojin Haspolat evleniyor! İşte düğünden ilk kareler
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat ile bu akşam evleniyor. Düğün öncesi fotoğraflar ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Futbol kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Ozan Tufan ile bir süredir birlikte olduğu Rojin Haspolat evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Milli futbolcu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlanmıştı.
Evde sade bir törenle nişanlanan Ozan Tufan’ın kurdelesini Fenerbahçe başkanı Ali Koç kesmişti. Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti.
A Milli Takım'ın dün Letonya ile berabere kaldığı maçta 11'de sahaya çıkan Ozan Tufan, bugün ise dünyaevine giriyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Çırağan Sarayı'nda yapılacak törenle nişanlısı Rojin Haspolat'la evlenecek.
Rojin Haspolat'ın üzerindeki yeşil renkli bindallının Ozan Tufan'ın annesi Dilek Tufan'ın Bursa'dan özel olarak yaptırdığı öğrenildi.