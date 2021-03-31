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Ozan Tufan'la Rojin Haspolat evleniyor! İşte düğünden ilk kareler

Ozan Tufan'la Rojin Haspolat evleniyor! İşte düğünden ilk kareler

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat ile bu akşam evleniyor. Düğün öncesi fotoğraflar ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Ozan Tufan'la Rojin Haspolat evleniyor! İşte düğünden ilk kareler

Futbol kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Ozan Tufan ile bir süredir birlikte olduğu Rojin Haspolat evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Milli futbolcu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlanmıştı. 

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Ozan Tufan'la Rojin Haspolat evleniyor! İşte düğünden ilk kareler

Evde sade bir törenle nişanlanan Ozan Tufan’ın kurdelesini Fenerbahçe başkanı Ali Koç kesmişti. Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. 

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Ozan Tufan'la Rojin Haspolat evleniyor! İşte düğünden ilk kareler

A Milli Takım'ın dün Letonya ile berabere kaldığı maçta 11'de sahaya çıkan Ozan Tufan, bugün ise dünyaevine giriyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Çırağan Sarayı'nda yapılacak törenle nişanlısı Rojin Haspolat'la evlenecek.

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Ozan Tufan'la Rojin Haspolat evleniyor! İşte düğünden ilk kareler

Rojin Haspolat'ın üzerindeki yeşil renkli bindallının Ozan Tufan'ın annesi Dilek Tufan'ın Bursa'dan özel olarak yaptırdığı öğrenildi.

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