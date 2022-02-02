Ozan Tufan transferi resmen açıklandı! Süper Lig'de imzalar ardı ardına geliyor! İşte biten transfer...

GEDSON FERNANDES

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak. Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak. Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.