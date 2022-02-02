Ozan Tufan transferi resmen açıklandı! Süper Lig'de imzalar ardı ardına geliyor! İşte biten transfer...
Süper Lig'de ara transfer sezonu 12 Ocak 2022'de başladı, 8 Şubat 2022'ye kadar takımlar kadrolarına yeni isimleri katabilecek. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021 ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
ERİCK PULGAR
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Pulgar'ın Galatasaray'a güç katacak bir oyuncu olduğunu söyledi.
GEDSON FERNANDES
Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak. Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak. Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.
INAKI PENA
Galatasaray, 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena'yı 6 aylığına kiraladı.
BAFETİMBİ GOMİS
Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.