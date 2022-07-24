BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99

Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...

Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...

"Saman alevi" "Canımsın canım" şarkılarıyla 90'lara damga vuran Ozan Orhon ilk albümünü 1992 yılında müzikseverlerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında yayınlanan "Dur bi dinle" programına konuk olan Orhon samimi itiraflarda bulundu. Bir dönemin gözde mankenlerinden Ebru Şallı ile 1997 senesinde nikah masasına oturan Orhon yıllar sonra neden böyle bir evlilik yaptığını anlattı...

Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...

Oldu mu şimdi? isimli ilk albümü 92 yılında çıkaran Ozon Orhon şarkılarıyla müzik piyasasında kısa sürede ismini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında yayınlanan "Dur bi dinle" programına konuk olan Orhon bomba açıklamalarda bulundu. 1997 senesinde evlendiği manken Ebru Şallı ile dünya evine giren Orhon itirafta bulunarak, neden böyle bir evlilik yaptığını açıkladı. İşte haberin detayları... 

110
Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...

Şarkıcı Ozan Orhon katıldığı bir programda 1997 senesinde evlendiği manken ve model Ebru Şallı hakkında konuştu. Ozan Orhon, o dönem neden böyle bir evlilik yaptığını açıkladı.

210
Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...

ŞARKICI Ozan Orhon, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

310
Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...

Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı: “Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var.

410