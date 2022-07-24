Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...
"Saman alevi" "Canımsın canım" şarkılarıyla 90'lara damga vuran Ozan Orhon ilk albümünü 1992 yılında müzikseverlerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında yayınlanan "Dur bi dinle" programına konuk olan Orhon samimi itiraflarda bulundu. Bir dönemin gözde mankenlerinden Ebru Şallı ile 1997 senesinde nikah masasına oturan Orhon yıllar sonra neden böyle bir evlilik yaptığını anlattı...
Oldu mu şimdi? isimli ilk albümü 92 yılında çıkaran Ozon Orhon şarkılarıyla müzik piyasasında kısa sürede ismini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında yayınlanan "Dur bi dinle" programına konuk olan Orhon bomba açıklamalarda bulundu. 1997 senesinde evlendiği manken Ebru Şallı ile dünya evine giren Orhon itirafta bulunarak, neden böyle bir evlilik yaptığını açıkladı. İşte haberin detayları...
Şarkıcı Ozan Orhon katıldığı bir programda 1997 senesinde evlendiği manken ve model Ebru Şallı hakkında konuştu. Ozan Orhon, o dönem neden böyle bir evlilik yaptığını açıkladı.
ŞARKICI Ozan Orhon, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.
Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı: “Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var.