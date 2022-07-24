Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı.! Ben niye evlendiğimi...

Oldu mu şimdi? isimli ilk albümü 92 yılında çıkaran Ozon Orhon şarkılarıyla müzik piyasasında kısa sürede ismini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında yayınlanan "Dur bi dinle" programına konuk olan Orhon bomba açıklamalarda bulundu. 1997 senesinde evlendiği manken Ebru Şallı ile dünya evine giren Orhon itirafta bulunarak, neden böyle bir evlilik yaptığını açıkladı. İşte haberin detayları...