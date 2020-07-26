Ozan Kabak'ın adı Liverpool ile anılıyor
İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool'un milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgilendiği belirtildi.
Liverpool, Schalke'nin genç stoperi milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı.
16
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; İngiliz ekibi, milli oyuncu için Schalke ile temasa geçti.
26
Haberde; Lovren'in Zenit ile anlaşmaya vardığı ve Hırvat stoperin yerinin Ozan Kabak ile doldurulmasının planlandığı belirtildi.
36
Ayrıca; Schalke'nin Türk futbolcu için 35 milyon euro bonservis ücreti beklediği kaydedildi.
46