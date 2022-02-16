Ozan Güven'in şoförü tanıklık etti! Deniz Bulutsuz ifadesi: Nasıl seviştiğinizi de anlat

"Ozan beyin beni çağırdığını ve Deniz Hanım’ı götürmemi istediğini bana iletti’’: Duruşmada tanıklık eden Ozan Güven’in şoförü Hasan Doğan, tarafların 17 yıllık çalışanları olduğunu söyleyerek, ‘’O gün bir yemek programı vardı, tarafları ve arkadaşlarını aldım bir lokantaya bıraktım. Ozan Bey bana ‘ayrılma’ dedi, ben de biraz işlerim vardı hallettim. Ozan Bey’in çağrısıyla onları lokantadan aldım, sonra bir çay daveti üzerine başka yere gidildi. Hep beraber oturduk, daha sonra oradan da ayrılıp Ozan Bey’in Levent’teki ikametine her iki müşteki sanığı bıraktım ve evime gittim. Gece 2’ye gelirken onları bırakmış, evime gitmiştim. Daha sonra gece 03.00-03.10 civarında Murat Bey beni aradı, Ozan Bey’in beni çağırdığını ve Deniz Hanım’ı götürmemi istediğini bana iletti. Hazırlanıp yola çıktım ve 03.40 civarında üst sokaklarına girdim’’ dedi.