Ozan Güven'in şoförü tanıklık etti! Deniz Bulutsuz ifadesi: Nasıl seviştiğinizi de anlat
Ozan Güven'in eski sevgilisini darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada şoförü tanıklık etti. Ozan Güven'in şoförü Hasan Doğan, olay gecesi Ozan Güven'in "Nasıl seviştiğinizi de anlat istersen" diyerek espri yaptığını önü sürdü.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven’in yargılandığı davada Deniz Bulutsuz, "Arbede dediğimiz şey iki insanın birbirine saldırmasıdır. Burada yaşanan arbede değil’’ dedi.
Oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki sanık Deniz Bulutsuz ile taraf avukatları hazır bulundu. Davada şiddet yaşanan gecenin tek tanığı olan, Ozan Güven'in şoförü Hassan Doğan'ın ifadeleri damga vurdu.
Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in şoförü Hasan Doğan tanık olarak dinlendi.
" 'Nasıl seviştiğinizi de anlat istersen' diye esprileştiler' " : Güven'in şoförü Hasan Doğan, olay gecesi ikilinin nasıl tanıştıklarını anlattığını Bulutsuz'un o zamanlarda sevgilisinin olduğunu söylemesi üzerine Güven'in "Nasıl seviştiğinizi de anlat istersen" diyerek esprileştiğini ve bir sorun olmadığını ifade etti.
"Ozan beyin beni çağırdığını ve Deniz Hanım’ı götürmemi istediğini bana iletti’’: Duruşmada tanıklık eden Ozan Güven’in şoförü Hasan Doğan, tarafların 17 yıllık çalışanları olduğunu söyleyerek, ‘’O gün bir yemek programı vardı, tarafları ve arkadaşlarını aldım bir lokantaya bıraktım. Ozan Bey bana ‘ayrılma’ dedi, ben de biraz işlerim vardı hallettim. Ozan Bey’in çağrısıyla onları lokantadan aldım, sonra bir çay daveti üzerine başka yere gidildi. Hep beraber oturduk, daha sonra oradan da ayrılıp Ozan Bey’in Levent’teki ikametine her iki müşteki sanığı bıraktım ve evime gittim. Gece 2’ye gelirken onları bırakmış, evime gitmiştim. Daha sonra gece 03.00-03.10 civarında Murat Bey beni aradı, Ozan Bey’in beni çağırdığını ve Deniz Hanım’ı götürmemi istediğini bana iletti. Hazırlanıp yola çıktım ve 03.40 civarında üst sokaklarına girdim’’ dedi.