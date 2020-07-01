Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti elinde rapor var bir bir anlattı

Bir küs bir barışık devam eden Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz aşkı, olaylı bir şekilde son buldu. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ağızları açık bıraktı. İddialara göre, 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü.