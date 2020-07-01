Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti elinde rapor var bir bir anlattı
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Darp raporu aldığı iddia edilen Bulutsuz, şiddetin boyutunu anlattı.
Bir küs bir barışık devam eden Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz aşkı, olaylı bir şekilde son buldu. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ağızları açık bıraktı. İddialara göre, 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü.
Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olacağı öğrenildi. Deniz Bulutsuz, Instagram hesabından iddialara cevap verip her şeyi bir bir anlattı:
Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım: "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım.''
Psikolojik destek aldım: ''Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum."