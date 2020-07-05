Ozan Güven fotoğrafını paylaşıp bakın ne yazdı Deniz Bulutsuz'u dövüp darp raporu aldı
Deniz Bulutsuz'un ifadesiyle darp raporunun birebir aynı olmasına rağmen Bulutsuz'un kendisini darp ettiği gerekçesiyle dava açtığı Ozan Güven, fotoğrafını paylaşıp açıklama yaptı.
Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz'un halini görenler Ozan Güven'i topa tutarken Güven, aslında kendisinin darp edildiğini iddia edip bir fotoğraf paylaştı.
Deniz Bulutsuz'un şiddet gördüğünü itiraf edip ifadesinde yaşanları bir bir anlatmasının ardından fotoğrafları ortaya çıkmış, şiddetin ne denli büyük olduğu da gözler önüne serilmişti. Ozan Güven de bu fotoğraflara rağmen kendi kolundaki birkaç çiziği göstermek için fotoğrafını paylaştı, açıklama yaptı.
Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:
"Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır.''
''Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin."