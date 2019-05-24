Ozan Güven Doktor House rolünü Halit Ergenç'e kaptırdı
House M.D (Doktor House) dizisinin yeri uyarlamasında başrolde oynayacak isim belli olurken Ozan Güven rolü Halit Ergenç'e kaptırdı.
Amerika’da 2004-2012 yılları arasında yayınlanan House dizisinin yerli uyarlamasında başrol için Halit Ergenç ve Ozan Güven’in adı geçmişti. Posta gazetesinin haberine göre; yapım şirketi, House dizisinin yerli uyarlaması için Halit Ergenç’te karar kıldı.
Hugh Laurie’nin canlandırdığı, takıntılı doktor Gregory House’a hayat verecek olan Halit Ergenç, Haziran 2018’de biten Vatanım Sensin’den sonra ekrana ara vermişti.
Gregory House New Jersey Princeton Plainsboro Hastanesinin tıbbi tanı uzamanı doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen müthiş bir doktordur. Uzmanlık alanı bulaşıcı hastalıklardır (intaniye).
Hiçkimsenin tanı koyamadığı hastalara tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır ancak ekibindekilerin psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.