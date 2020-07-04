Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayındaki tanık bakın neler anlattı 'Beni öldürecek'

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, Erdem Lütfi Oraylı, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un kendisini darp ettiğini iddia ettiği Ozan Güven hakkındaki tanık ifadesinde oyuncunun, "Bana 'Baran'ı avucumun içiyle tokatlamak geçiyor içimden' dedi.