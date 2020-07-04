Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayındaki tanık bakın neler anlattı 'Beni öldürecek'
Ozan Güven'in dövdüğü iddia edilen Deniz Bulutsu'un, olay gecesi evine gittiği Erdem Lütfi Oraylı, tanık olarak verdiği ifadesinde "Deniz bana Ozan'ın kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi" dedi.
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma dosyasında tanık olarak ifade veren Erdem Lütfi Oraylı'nın ifadesi ortaya çıktı.Oraylı'nın Bulutsuz'un şiddet gördüğünü söylediği gece hakkında anlattıkları ise herkesi şaşkına çevirdi.
Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, Erdem Lütfi Oraylı, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un kendisini darp ettiğini iddia ettiği Ozan Güven hakkındaki tanık ifadesinde oyuncunun, "Bana 'Baran'ı avucumun içiyle tokatlamak geçiyor içimden' dedi.
Yemekten sonra arkadaşları Ramazan'ın evine gittiler. Sonraki gün Deniz saat 03.30 ile 04.00 arası beni aradı, sesi ağlamaklı geliyordu. Bana Ozan'la tartıştığını ve evime geleceğini söyledi. 20 dakika sonra Ozan'ın şoförü Hasan'la geldi" dedi.
Bulutsuz'un geldiğinde tişörtünde yoğun kan gördüğünü ve ayakta duramadığını belirten Oraylı, sözlerine şöyle devam etti: