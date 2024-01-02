Ozan Güven 3 yıllık aranın ardından ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için uzun yıllardır bir projede yer almayan Ozan Güven, "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle anlaştı. Ozan Güven dizide hangi karakteri canlandıracak?
2020 yılında o dönem birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olan ve 3 yıldır hiçbir projede yer almayan başarılı oyuncu Ozan Güven, setlere dönüyor.
Oyuncu Kanal D'nin yeni dizisi Taş, Kağıt, Makas'la el sıkıştı.
Avukat Harun karakterini canlandıracak
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2024'ün gelişiyle ekranlara dönme kararı alan Ozan Güven, Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği, Uğraş Güneş'in yazdığı diziyle bu hafta sete çıkacak.
Kore yapımı Remember: War Of The Son'dan uyarlanan dizide hipertimestik sendromu (Hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığı olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut Tanrıkulu adlı gencin hikayesi ekrana taşınıyor.