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Ozan Dolunay aşkını ilan etti! Sevgilisi Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak pozları

Ozan Dolunay aşkını ilan etti! Sevgilisi Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak pozları

Menajerimi Ara dizisiyle gelen Ozan Dolunay aşkını buldu. Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in cesur pozları nefes kesti.

Ozan Dolunay aşkını ilan etti! Sevgilisi Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak pozları

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı. Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan Dolunay'ın yeni aşkı olay oldu.

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Ozan Dolunay aşkını ilan etti! Sevgilisi Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak pozları

30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu. 

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Ozan Dolunay aşkını ilan etti! Sevgilisi Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak pozları

Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti. 

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Ozan Dolunay aşkını ilan etti! Sevgilisi Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak pozları

Dolunay geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" demişti.

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