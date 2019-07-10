Ozan Doğulu'nun Elizabeth hali olay! Sosyal medya bunu konuşuyor!
Ünlü DJ Ozan Doğulu, yeni şarkısı Elizabeth'in klibi için Elizabeth'i taklit edince olanlar oldu. Doğulu'nun Elizabeth hali, herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
Ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu, yaz sezonunda bomba bir şarkı ile hit müzik listesini baştan yazdırırken aldığı hal herkesi şaşırttı ve bolca güldürdü. Yeni albümü 130 Bpm Kreşendo adlı albümünde yer alan Elizabeth şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Ozan Doğulu, Elizabeth'i de kendi canlandırınca çok renkli görüntüler ortaya çıktı.
Doğulu, sözleri Cem Belevi'ye ait olan ve aranjesini kendisinin yaptığı Elizabeth şarkısının klibi için bambaşka bir kılıkla kamera karşısına geçti. Ozan Doğulu, klipte Kraliçe Elizabeth'e benzeyebilmek için çok uğraştı. Ortaya çıkan görüntüler ise herkesi güldürdü.
II. Elizabeth ile aynı görüntüye kavuşabilmek için saatlerce uğraşan Doğulu'nun yüz kalıbı alındı ve protezi çıkarıldı. Mimiklerini engellemek için de parça protezler döküldü.
Cem Belevi, ''Şarkıya yakışır bir prodüksiyon oldu'' derken klibin çekimleri esnasında da çok eğlendiğini dile getirdi.