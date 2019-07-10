Ozan Doğulu'nun Elizabeth hali olay! Sosyal medya bunu konuşuyor!

Ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu, yaz sezonunda bomba bir şarkı ile hit müzik listesini baştan yazdırırken aldığı hal herkesi şaşırttı ve bolca güldürdü. Yeni albümü 130 Bpm Kreşendo adlı albümünde yer alan Elizabeth şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Ozan Doğulu, Elizabeth'i de kendi canlandırınca çok renkli görüntüler ortaya çıktı.