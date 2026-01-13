Ozan Akbaba'nın kazancı dudak uçuklattı! O miktarı duyan kulaklarına inanamadı
'Uzak Şehir' dizisinde hayat verdiği Cihan Albora karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba, bir konut finansmanı markasıyla dikkat çeken bir reklam anlaşmasına imza attı. Oyuncunun bu iş birliğinden elde edeceği kazanç, kısa sürede magazin kulislerinde en çok konuşulan konular arasına girdi. Bakın Ozan Akbaba'nın kazancı neymiş...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in dikkat çeken isimlerinden başta gelen ünlü oyuncu Ozan Akbaba bu sefer kazancıyla gündeme geldi. Akbaba'nın yaptığı reklam anlaşmasından alacağı para, magazin gündeminde yeniş yankı uyandırıdı.
Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Akbaba, bu kez reklam dünyasına adım atarak dikkatleri üzerine çekti.
Başarılı oyuncu, bir konut finansmanı markasıyla yaptığı anlaşma ile adeta servetine servet katacak. 2025 yılının en iyi erkek oyuncuları arasında gösterilen Ozan Akbaba, bir konut finansmanı markasının reklam yüzü oldu.
Anlaşmanın detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, Akbaba'nın bu projeden elde edeceği kazancın oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre oyuncu 30 milyon karşılığında teklifi kabul etti.