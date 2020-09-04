Ozan Akbaba yeni işiyle görenleri şaşırttı siparişlere yetişemiyor
ATV kanalındaki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Ozan Akbaba zanaatkar oldu. Ünlü oyuncu o kadar başarılı oldu ki siparişler alıyor.
ATV'de yayınlanan reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın yeni işi görenleri şaşırttı. Eşi ve oğluyla mutlu bir yaşamı olan Ozan Akbaba, büyük tutkusunu koronavirüs sürecinde işe çevirdi.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandıran oyuncu Ozan Akbaba, marangozluk tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çevirdi.
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Dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiren oyuncu yakın çevresinden aldığı masa ve sehpa siparişlerine yetişemiyor.
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Oyuncu Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı.
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