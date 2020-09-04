Ozan Akbaba yeni işiyle görenleri şaşırttı siparişlere yetişemiyor

ATV'de yayınlanan reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın yeni işi görenleri şaşırttı. Eşi ve oğluyla mutlu bir yaşamı olan Ozan Akbaba, büyük tutkusunu koronavirüs sürecinde işe çevirdi.