Öz yeğeniyle yatta uygunsuz görüntülenen Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı! Futbolcunun eski eşiyle...

Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası Murat Başoğlu ilk açıklamayı UçanKuş'a şu sözleriyle yaptı: "Rana Hanım ile sadece iş arkadaşıyız. Önceden de bu tarz haberler çıkmıştı fakat doğruluk payı yok. Zaten şu anda da hayatımda kimse yok. Rana Hanım ile ortak iş yaptığımız için de birlikte fotoğrafımızın olması gayet normal."