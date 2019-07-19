Öz yeğeniyle yatta uygunsuz görüntülenen Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı! Futbolcunun eski eşiyle...
2 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun ünlü futbolcu Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile görüntüleri ortaya çıktı. Başoğlu iddialara yanıt verdi.
İki sene önce Bodrum'da bir teknede öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan, aylarca magazin gündeminde konuşulan Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek'ten rekor bir tazminat ile boşanmıştı.
Murat Başoğlu'nun yeni ilişkisinde de ortaya atılan skandal bir iddia ortalığı karıştırdı. Ünlü futbolcu Ali Turan'ın boşandığı eşi Rana Altuntaş ile Murat Başoğlu'nun fotoğrafları basına sızdı. Skandal iddia ise, Başoğlu ve Altuntaş'ın daha boşanmadan ilişkiye başladığı oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun yine yasak bir aşka imza attığı ve Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile beraberliğinin Altuntaş'ın Turan ile evli olduğu zamanda başladığı söylentiler arasında yerini aldı.
Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası Murat Başoğlu ilk açıklamayı UçanKuş'a şu sözleriyle yaptı: "Rana Hanım ile sadece iş arkadaşıyız. Önceden de bu tarz haberler çıkmıştı fakat doğruluk payı yok. Zaten şu anda da hayatımda kimse yok. Rana Hanım ile ortak iş yaptığımız için de birlikte fotoğrafımızın olması gayet normal."