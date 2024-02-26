Öz yeğeni ile cinsel ilişki yaşamıştı! Murat Başoğlu'nun son haline bakın
Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve bu olay büyük tepki çekmişti. Skandal görüntülerin ardından 14 yıllık evliliği tek celsede biten Başoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ünlü ismin son hali sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Öz yeğeniyle teknede müstehcen görüntüleri çok konuşulmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı.
Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, yaşanan sklandalın ardından uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
14 yıllık evliliği tek celsede biten ünlü isim, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ve hiçbir projede de yer almadı.
Başoğlu, son olarak sosyal medya paylaşımıylarıyla gündeme geldi. Paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.