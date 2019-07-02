Öz annesine tecavüz etti! Ukrayna'da dehşete düşüren olay

Çığlıklarımı kimse duymadı

Zavallı anne 'Direnmeye çalıştım ama bana tecavüz etti. Çığlıklarımı kimse duymadı. Kendi hayatım için korkuyorum bu yüzden sessiz kalmamaya karar verdim. Kendi evimde düzenli olarak tecavüze uğramak istemiyorum' dedi.