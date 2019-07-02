Öz annesine tecavüz etti! Ukrayna'da dehşete düşüren olay
Ukrayna'da cezaevinden yeni çıkan bir 42 yaşındaki bir adamın, öz annesine tecavüz ettiği iddia edildi. Olayı anlatan anne, "Çığlıklarımı kimse duymadı. Kendi hayatım için korkuyorum bu yüzden sessiz kalmamaya karar verdim." dedi.
Ukrayna'da hapishaneden yeni çıkmış bir adamın öz annesine tecavüz ettiği iddia edildi. 42 yaşındaki Vitally isimli adam, cinayetten suçlu bulunup hapse atıldı.Cezasını çekip serbest kaldıktan sonra annesiyle yaşadığı eve geri döndü. Annesi sevinçten hapisten çıkan oğlu için bir parti düzenledi.
Ancak partinin sabahında iğrenç bir olay yaşandı. Adam, öz annesine uyurken tecavüz etti.Anne polise haber verince oğlu saklandığı tarlada yakalandı. Beş yılla yargılanan adama ilişkin annesi 'O artık benim oğlum değil' dedi.
Çığlıklarımı kimse duymadı
Zavallı anne 'Direnmeye çalıştım ama bana tecavüz etti. Çığlıklarımı kimse duymadı. Kendi hayatım için korkuyorum bu yüzden sessiz kalmamaya karar verdim. Kendi evimde düzenli olarak tecavüze uğramak istemiyorum' dedi.
Köy sakinleri korkunç olaya karşısında dehşete düştüklerini ifade ettiler. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.