Oyunculuk için bakın hangi mesleği bıraktı! Masumlar Apartmanı Esra Ruşan 'maalesef' deyip açıkladı
Geçtiğimiz günlerde final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra Şafak karakterini canlandıran Esra Ruşan, İbrahim Selim'e konuştu.
“İbrahim Selim’le Bu Gece” programının bu haftaki konuğu son zamanlarda Masumlar Apartmanı’nda canlandırdığı Esra karakteriyle adından söz ettiren Esra Ruşan oldu.
Uçak fobisi olduğunu anlatan Ruşan, “Ben uçağa çok geç yaşta bindim ve benim hayalimde hostesler hep çok güzel giyinir, tırnakları güzeldir ve uçağı kullanabilirlerdi." diye konuştu.
Ruşan "Yani çocukken düşündüğüm şey şu; hem çok güzel giyiniyorlar yani neden hostes olmayayım ki? Elbette uçağa binince uçağı kullanmadıklarını öğrendim." şeklinde konuştu.
Ruşan "Zaten zamanla bende uçak fobisi gelişti maalesef. Şimdi uçağa binince hostesin gözlerinin içine bakıp bir güven mekanizması kuruyorum” dedi.